Elisabetta Canalis e la fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia | Io non facevo bene a lei lei non faceva bene a me

e laconTra le protagoniste della prossima puntata di Belve, in onda su Rai 2 nella serata di martedì 3 dicembre,ha parlato, tra le altre cose, anche dellacon.Interpellata sull’argomento dalla conduttrice Francesca Fagnani, infatti, l’ex Velina ha rivelato: “Io nona lei, lei nona me”.Sullo stato attuale dei rapporti, poi,ha confessato: “Ci parliamo. Le voglio undell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”.Nel corso dell’intervista, poi, la showgirl ha parlato anche dei suoi amori, da Christian Vieri e George Clooney. Riguardo alla relazione con l’ex calciatore,ha rivelato: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo.