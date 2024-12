Napolipiu.com - Bufera arbitri, Orsato e Rocchi sotto indagine: cosa rischiano adesso

Leggi su Napolipiu.com

La Procura Federale apre un fascicolo su 50per presunte irregolarità fiscali. Dal processo sportivo alle possibili sanzioni: tutti i dettagli dell’inchiesta.Nuovo terremoto nel mondo del calcio italiano. La Procura Federale della FIGC ha aperto un’che coinvolge circa 50per presunta evasione fiscale, tra cui spiccano i nomi di Danielee Gianluca, entrambi già sanzionati dall’Agenzia delle Entrate per mancati versamenti sui compensi UEFA nel periodo 2018-2022.L’inchiesta, come rivelato da Repubblica, è partita lo scorso 20 novembre quando il procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha ricevuto un esposto contenente un articolo del quotidiano che documentava diversi casi di evasione fiscale nel mondo arbitrale, in particolare sui rimborsi delle gare internazionali.