Bove possibile il rinvio anche di Fiorentina-Empoli di Coppa Italia Corsi | Nulla in contrario

Secondo quanto riporta Tmw, la Lega Serie A potrebbe decideredi rinviaredi, in programma mercoledì alle 21. Ieri sera le terribili immagini che hanno visto protagonistadurante-Inter. Adesso il centrocampista dellasta meglio, è ricoverato nell’ospedale di Careggi.Oggi ci sarà la riunione straordinaria per stabilire la data del recupero della partita di campionato. Ma stando alle informazioni in possesso da Tmw, pare che“sarà oggetto della riunione straordinaria che si terrà oggi in Lega Serie A. Oltre all’individuazione della data giusta per terminare la sfida sospesa trae Inter, infatti, sarà presa in esamel’eventualità che venga rinviata pure la sfida didi mercoledì sera e recuperata a gennaio, nei giorni della Super“.