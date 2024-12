Ilrestodelcarlino.it - Appiccia il camino ma rischia di bruciare casa

Prima domenica di autentico freddo invernale e, chi ce l’ha, ha acceso ilforse per la prima volta. Ma attenzione: se la canna fumaria non è pulita può accadere quello che ha tenuto impegnati, ieri pomeriggio, i vigili del fuoco in via Belgioioso. I pompieri, infatti, sono dovuti intervenire con almeno tre mezzi tra cui un’autoscala proprio a causa di una canna fumaria non pulita. Dal comignolo, infatti, si sono sprigionate le fiamme causate dalla combustione del materiale che c’era all’interno. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato e nessun danno è stato registrato all’interno dell’appartamento. Con l’inizio delle giornate fredde e le prime accensioni dei camini è importante ricordarsi di fare manutenzione alle canne fumario per evitare il verificarsi di episodi come questo.