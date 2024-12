Thesocialpost.it - Sport in lutto, addio al campione: un terribile incidente

Leggi su Thesocialpost.it

Unstradale fatale ha portato via Crescenzo D’Amore, ex promessa del ciclismo italiano, che aveva solo 45 anni. Napoletano, classe 1979, aveva conquistato il titolo didel mondo juniores su strada nel 1997 a San Sebastián, imponendosi come uno dei talenti più brillanti della sua generazione. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua auto, coinvolta in uno schianto su cui le autorità stanno ancora indagando per accertarne le cause.Una carriera di talento e sacrificioD’Amore, soprannominato “Crash” nel gruppo per il suo stile combattivo, aveva costruito una carriera solida nel ciclismo professionistico, esordendo nel 2000 con il team Mapei-Quick Step. Tra i suoi successi, una vittoria di tappa alla Vuelta an Argentina. Dopo il trasferimento alla Cage Maglierie-Olmo nel 2002 e successivamente alla Acqua & Sapone-Caffè Mokambo, partecipò anche a due edizioni del Giro d’Italia, nel 2003 e 2004.