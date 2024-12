Sport.quotidiano.net - Roma, Ranieri: "Dobbiamo far rinnamorare i tifosi. Pellegrini come Lampard"

30 novembre 2024 - Larientra dall'Inghilterra dove ha giocato una super partita contro il Tottenham e già deve prepararsi al campionato, dove l'Atalanta lunedì sera attenderà all'Olimpico proprio i giallorossi. C'è scarso tempo per preparare le partite e Claudiovuole dedicarvisi al massimo, per questo già all'antivigilia il tecniconista si è presentato di fronte ai giornalisti per raccontare la presentazione della sfida di lunedì sera. Ecco le sue parole. Il primo tema ha subito toccato quello della difesa a tre, rivista fin dal 1' contro il Tottenham e scelta possibile anche per il match contro i bergamaschi. "Io credo che stiamo affrontando - spiega- la terza squadra che più o meno ha la stessa filosofia, quella di attaccare sempre e andare in verticale.