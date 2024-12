Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese muove dopo 42 minuti di riflessione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:43 Adesso la quota di tempo a disposizione si è sostanzialmente uguagliata, sono entrambi appena sotto l’ora e 10 per arrivare alla 40a mossa quandodeve effettuare la 22a.11:4242e 38 secondi,! 20. Dxc6 Dxe5. Tutto come nelle previsioni.11:39allapiù lunga di questo match, siamo arrivati a ben 40.11:35 Ricordiamo anche che, accanto al match, è in corso il Singapore International Open con quasi 300 partecipanti. Due gli italiani, Alessio Valsecchi e Tea Gueci. L’uno è a quota 1,5 con una patta, una vittoria e una sconfitta, tutti con giocatori di rating minore rispetto al suo (2478), mentre per l’altra sempre 1,5, ma con tutte patte contro giocatori collocati oltre quota 2400.