Le periferie dimenticate e il degrado che ci riguarda tutti. L’opinione di Guandalini

“Nato ai bordi di periferia. Dove i tram non vanno avanti più” è l’inizio della canzone “Adesso tu”, 1986, di Eros Ramazzotti. C’è tutto. Dei quartieri degradati, ultima ruota del carro delle città grandi. E ora anche di quelle piccole. Della mancata integrazione degli immigrati (che vuol dire dare un lavoro con il quale un individuo può pagarsi una casa). Del conseguente decadimento delle case popolari, lasciate al loro destino. E quindi dal pericolo sicurezza in versione Far West. Tutto si lega. Alla condizione economica di molte famiglie italiane che non riescono pagare gli affitti, le bollette, la spesa alimentare in uno stato generalizzato di profonda rassegnazione se non di sonno profondo. Comunque la si pensi è l’irrisolto uscito in molte piazze, tra i manifestanti dello sciopero generale.