“Il mestiere di vivere” di Giovanna Gagliardo al Nuovo Sacher di Roma martedì 3 dicembre

“Ildi” diin Concorso alla 42a edizione del Torino Film Festival,arrivaalpresentato da Nanni Moretti e a Gennaio in salaDopo il successo alla 42a edizione Torino Film Festival, con tutte le proiezioni sold out,arriva aldi, presentato dalla regista e da Nanni Moretti, “Ildi”, scritto e diretto dache, a partire dall’ultimo frenetico giorno di vita di Cesare Pavese, mette al centro della storia l’uomo e lo scrittore attraverso vari capitoli che raccontano i tanti mestieri che ha sperimentato.“Ildi” – una produzione Luce Cinecittà, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con la partecipazione di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e il Patrocinio della Città di Torino – racconta l’intellettuale che nella sua breve vita è riuscito a ricreare unmondo letterario e culturale che ha dato identità alla seconda metà del Novecento italiano: un poeta che appena ventenne scopre la poesia narrativa, per poi cimentarsi nelnzo breve, portare in Italia la letteratura americana e contribuire infine alla nascita della Casa Editrice Einaudi.