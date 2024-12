Sport.quotidiano.net - Il caso social. La moglie di Berardi risponde a un hater

SASSUOLO Derby antipatico, tra Sassuolo e Reggiana, e coda antipatica. Ovviamente a mezzo, dove se è passato di tutto, in gran parte inosservato, non è passato inosservato l’ennesimo insulto alla famiglia di Domenico, tra i protagonisti più attesi, temuti – e fischiati, va da sé – del match di venerdì. La pietra dello scandalo è la frase ‘crepa’ scritta da un tifoso – parliamone – della Reggiana sotto ad un video postato da Francesca Fantuzzi,del fantasista calabrese. Che, avendo con ila dimestichezza del, non ha mancato dire per le rime. ‘Evabbè, riniziamo, sotto un video di mio figlio di 4 anni. Ma davvero ancora?’. Ad accompagnare lo sfogo di Ladyun emoticon che lasciava pochissimo all’immaginazione.