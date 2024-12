Inter-news.it - Highlights Serie A | Bologna-Venezia 3-0: Ndoye protagonista

Ilha sconfitto ilcon il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Dane al gol di Riccardo Orsolini. Di seguito i gol e glidella partita.RITORNO SPERATO – Ilsupera in una partita senza storia il. Nel 3-0 finale c’è tanto Dan, autore di una doppietta e di una prestazione daa livello complessivo. Il giocatore svizzero, seguito in estate anche dall’Inter di Piero Ausilio e Beppe Marotta, ha trovato i suoi primi gol stagionali con la maglia dei rossoblù. Lo svizzero ha trovato la prima rete al 21? grazie a un calcio di rigore da lui stesso guadagnato a causa di un fallo in area di Redgiciano Haps. Il secondo gol è firmato da Riccardo Orsolini al 69?, sempre su rigore, a causa di un fallo di Jay Idzes ai danni di Thijs Dallinga.