Biccy.it - Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le Stelle uscendo con Amanda Lear

Leggi su Biccy.it

La professionalità diquesta sera è stata messa a dura prova dache, ospite acon lein qualità di ballerina per una notte, gli ha ricordato di quanto si divertivano durante la primissima edizione mentre erano gomito a gomito a commentare. Questo ricordo ha mandato in visibilio lo stilista a tal punto che quandoè uscita dallo studio lui, nonostante fossero in diretta, se n’è fregato di tutto e tutti ed è uscito con lei.In un video girato dal social media manager dicon lesi vedescherzare connel backstage, tant’è che lei gli dice: “Guarda che il programma non è finito eh!“, ma lui se n’è palesemente fregato e con il cappotto in mano ha risposto: “Non lo so! Addio a tutti! Sei venuta per portarmi via”.