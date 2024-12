Lettera43.it - Festival di Sanremo 2025, i nomi dei big in gara

Nel corso del Tg1 delle 13.30 del primo dicembre, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato idei big che si sfideranno all’Ariston nell’edizionedeldi. Saranno 30 gli artisti in: Achille Lauro, Gaia, ComaCose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano.Fedez (Getty Images).E poi: Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Holly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Gue, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.#– Ecco idei big inpic.twitter.com/WIalVUk87t— Tg1 (@Tg1Rai) December 1, 2024Conti: «Difficile scegliere, prer questo abbiamo portato gli artisti a 30»«È stato veramente difficile scegliere le canzoni, mi hanno messo in difficoltà.