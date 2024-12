Lettera43.it - Dopo Aleppo continua l’avanzata dei ribelli in Siria, Assad: «Sconfiggeremo i terroristi»

I miliziani del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e le fazioni alleate contro il regime di Bashar al-aver preso il controllo die di territori chiave nelle province nord-occidentali delladalle quali erano stati cacciati nel 2016, stanno avanzando verso Hama. Ma gli insorti avrebbero registrato una grave perdita: secondo l’account X del governo libanese, infatti, un attacco aereo dei russi, che sostengonoinsieme all’Iran, ha ucciso a Idlib Abu Muhammad al Jolani, capo di Hts (Commissione per la liberazione della).(Getty Images).Decine di migliaia i civili in fuga daI miliziani di Hts hanno lanciato nei giorni scorsi una vasta offensiva contro le aree in mano al regime di, sostenuto da Russia e Iran. Sorpreso dall’offensiva dei, l’esercito regolare si è ritirato da, rendendo noto che l’allontanamento dei battaglioni è «temporaneo» e che è stato deciso per poter riorganizzare una risposta e riconquistare la città.