Bove malore in Fiorentina-Inter | ricoverato in terapia intensiva

(Adnkronos) –in campo per Edoardo, durante. Il 22enne calciatore èinall’ospedale di Careggi a Firenze. La partita di Serie A iniziata alle 18 oggi 1 dicembre è stata sospesa e quindi rinviata dopo che il calciatore si è accasciato a terra all’improvviso, al minuto 17.è stato portato in barella verso l’ambulanza presente a bordo campo e quindi trasferito in ospedale. “ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara, si trova attualmente in sedazione farmacologicain”, rende noto la. “è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio.