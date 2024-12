Ilveggente.it - Bomba Hamilton, rifiuto alla Ferrari: annuncio choc

Leggi su Ilveggente.it

: ecco le parole del pilota inglese che non fanno partire il tutto con il piede giusto. Cosa è successo Manca poco, ormai, per vedere Lewiscon la tuta rossa della: due garefine di questo Mondiale vinto da Verstappen, che si è preso il titolo per il quarto anno di fila. Poi il sogno di molti tifosi diventerà davvero realtà. Anche se, le cose, non è che siano partite con il piede giusto.(Lapresse) – Ilveggente.itIl motivo è presto spiegato, i test che dopo l’ultima gara dell’anno sono in programma ad Abu Dhabi. Lainfatti ha liberato Sainz per permettergli di debuttare sulla Williams, ma la Mercedes non ha fatto la stessa cosa con. “Il sette volte campione del mondo – si legge su formulapassion.