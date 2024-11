Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 08:30

DEL 30 NOVEMBREORE 08.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MAGLIANA, LA CIRCONE PERMANE SCORREVOLELE ALTRE NOTIZIEIL TRASPORTO FERROVIARIOPROSEGUONO FINO A DOMENICA 1° DICEMBRE I LAVORI DEL PONTE IN LOCALITÀ VIA MAGLIANA E GLI INTERVENTI SULLA LINEA ELETTRICA ALLA STAZIONE TUSCOLANAPERTANTO, LA CIRCONE È SOSPESA TRAOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTOE DA OGGI CIRCONE INTERROTTA ANCHE TRATIBURTINA E-OSTIENSEI LAVORI TRAOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTO COMPORTANO MODIFICHE ALLA CIRCONE FERROVIARIA PER I LEONARDO EXPRESS E PER I TRENI DELLA LINEA FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTOI TRENI FRECCIAROSSA DA E PER FIUMICINO LIMITANO ATERMINI E SONO SOPPRESSI NELLA TRATTA FIUMICINO-I FRECCIABIANCA-GENOVA-MILANO SUBISCONO CANVCELNI E LIMITAZIONI DI PERCORSO NELLA STAZIONE DIOSTIENSE, ANCHE VARIAZIONI DI ORARIO E SOPPRESSIONI DI FERMATE, NELCIVITAVECCHIAI LAVORI ALLA STAZIONE TUSCOLANA INVECE COMPORTANO MODIFICHE ALLA CIRCONE PER I TRENI DELLE LINEE FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO, FL3– CESANO/VITERBO ED FL5– CIVITAVECCHIA.