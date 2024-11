Quotidiano.net - Tax credit, lo scontro si accende. Pioggia di aiuti nel cinema anche a chi non arriva in sala

Roma, 30 novembre 2024 – Non si ferma losul taxper il, ilo di imposta nato nel 2017 per finanziare le produzioni italiane. Dopo la decisione di giovedì scorso del Tar del Lazio di sospendere cautelativamente il provvedimento, sono scese ieri in campo le opposizioni, con il Pd e il M5s che hanno chiesto al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di riferire al più presto in Parlamento. “Venga in aula e ci dica come intende applicare il decreto”, scandisce dai banchi del M5s il deputato Gaetano Amato intervenendo nell’aula della Camera. Ad associarsi alla richiestail collega dem Matteo Orfini: “Chiediamonoi un’informativa urgente del ministro Giuli sulla crisi del”, ha detto il deputato Pd. “Non parliamo di un settore residuale dell’economia italiana, ma di un settore con circa 180 mila lavoratori che da quasi un anno sono fermi”, ha evidenziato invece Orfini.