Ilrestodelcarlino.it - Spagna alla Recanatese: "Ha grandi motivazioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bruciando i tempi e, davvero sul filo di lana, laè riuscita nella non facile impresa di tesserare Stefanoche dunque sarà a disposizione per il match di domani. Una sorta di corsa contro il tempo che ha avuto il suo felice epilogo nel pomeriggio di ieri quando tutti gli adempimenti burocratici sono stati completati. Nessuno vuole caricare di troppe responsabilità il nuovo arrivato, però è innegabile che questo sospiratissimo rinforzo contribuisce intanto a far superare la situazione di totale emergenza in prima linea anche per le sue caratteristiche di attaccare magistralmente la profondità: "Il ragazzo è motivatissimo e caricato a pallettoni – dice il dt Josè Cianni – e soprattutto, si è integratogrande con il gruppo. Ha lasciato il cuore a Civitanova, per il rapporto che aveva con la città e con la tifoseria, ma è arrivato nella nostra realtà con tutte le migliori intenzioni".