Salerno, il vento fa cadere un albero di 15 metri all'università: 5 feriti

All'degli studi di, a Fisciano, un pino alto 15si è spezzato cadendo al suolo a causa del fortee cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivate immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco della centrale e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un'autogru. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di prestare le cure del caso. L'area è stata posta sotto sequestro. Tre delle cinque persone rimaste ferite sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Ruggi mentre altre due sono state medicate sul posto. Tra i trein ospedale (di 20, 25 e 48 anni), uno è in condizioni gravi a causa di fratture al bacino e al cranio.