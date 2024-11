Sport.quotidiano.net - Milan-Empoli 3-0: Morata e Reijnders stendono gli azzurri

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 30 novembre 2024 - Ilmanda al tappeto l'e torna a vincere in campionato. Il protagonista assoluto è, che sigla una doppietta. Ad aprire le marcature nel 3-0 rifilato ai toscani è però. Con questo successo il Diavolo sale a quota 22 punti, mentre glirestano a 16. Le scelte dei due allenatori(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana,; Musah, Pulisic, Leao;. All. Fonseca.(3-4-1-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzell; Anjorin; Pellegri, Colombo. All. D'Aversa. Primo tempo Particolarmente attivo in partenza Leao. Come ci si poteva aspettare sono i rossoneri a fare la partita. Dopo 14 minuti ecco la prima occasione per i padroni di casa, con Theo Hernandez a servire, che da posizione defilata impegna Vasquez (ma il tocco non viene ravvisato dal direttore di gara Dionisi).