Allarme per le isole di calore negli spazi urbani

Ledi, ovvero i microclimi più caldi che si creano nelle aree urbane, sono un problema quanto mai attuale e stanno richiamando anche l’attenzione della Nasa. Uno studio pubblicato su Nature Commnications ha utilizzato i dati satellitari dell’Agenziaale americana per individuare la ragione per cui molte grandi città di tutto il mondo, non riescono a difendersi adeguatamente dalle peggiorate condizioni climatiche dovute al riscaldamento globale.Un gruppo internazionale di ricercatori guidato da Yuxiang Li ,Università di Nanchino, ha analizzato le 500 città più grandi del mondo per confrontare le loro capacità di raffreddamento. Per questo hanno utilizzato i dati del satellite Landsat 8, gestito congiuntamente dalla Nasa e dall’ U.S. Geological Survey, per determinare quanto fosse efficace il verde per raffreddare i siti.