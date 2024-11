Wicked fa una cosa migliore del musical da cui è tratto

Leggi su Cinefilos.it

fa unadelda cui èè un adattamento in gran parte fedele del primo atto deldi Broadway, che esplora la storia delle streghe più famose di Oz, Glinda (Ariana Grande) ed Elphaba (Cynthia Erivo). Tuttavia, raccontando solo il primo atto nel tempo che ilimpiega per l’intera storia,fa alcune aggiunte, tra cui uno sguardo all’infanzia di Elphaba (con Karis Musongole che interpreta la giovane Elphaba) e un cameo aggiunto delle star originali di Broadway Idina Menzel e Kristin Chenoweth. Tuttavia, un cambiamento in particolare migliora notevolmente la storia. Il film include un maggior numero di animali parlanti di Oz, evidenziando la loro problematica scomparsa. Il maltrattamento degli animali guida la storia, in quanto Elphaba è determinata a parlare contro di loro.