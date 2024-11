Isaechia.it - Uomini e Donne, ex tronista contro Alessio Pecorelli: “Se non sei in grado di attenerti a due regole…”

Leggi su Isaechia.it

Nella puntata diandata in onda il 28 novembre 2024, al centro della scena c’è statocoinvolto in una pesante segnalazione. Maria De Filippi ha introdotto l’argomento parlando di alcuni video che ritraevanoin compagnia di una ragazza in vari locali, comportamento non consentito dal regolamento del programma. Nei filmati è presente anche Mario Cusitore, amico di, e discusso ex cavaliere del programma.ha cercato di giustificarsi, dichiarando che si trattava di un’uscita innocente con il fratello, la cognata e amici, negando di frequentare una ragazza fuori dal programma. Tuttavia, le sue spiegazioni non hanno convinto nessuno.Sui social è intervenuto a tal proposito un exdella trasmissione, ovvero Giulio Raselli, che ha così commentato l’accaduto:Quando si è tronisti basta fare due cose: rispettare chi si fa un mazzo tanto (redazione), non uscire la sera per evitare situazioni scomode (foto, ragazze.