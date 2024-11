Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione dell’ingresso Fiera

L’ingresso delladi Cesena e il Mercato Ortofrutticolo saranno riqualificati con una spesa totale di 160mila euro. A Pievesestina, all’altezzadelladi Cesena, la prossima primavera prenderanno avvio una serie di interventi il cui progetto è stato approvato dalla Giunta comunale, dopo essere stato condiviso con Cesenae For, Filiera Ortofrutticola Romagnola. Si interverrà con lavori di tombinamento dello scolo consorziale Dismano lungo l’omonima via, nel tratto compreso tra l’ingresso est dellae la tombinatura esistente sul fronte della proprietà Casanova per una lunghezza di circa 15 metri, e con la creazione di una fermata del trasporto pubblico locale. L’attuale canale, realizzato nel 1972, rappresenta una situazione di rischio per gli utenti della strada e per tutti coloro che si recano nell’area dove insistono ladi Cesena e il mercato ortofrutticolo.