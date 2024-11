Lanazione.it - Nuova Cassia "Lavori al via entro il 2025"

I vecchi proverbi, con mille variazioni sul tema, incitano a non considerare chiusa una partita prima dell’ultimissimo atto. Però sarà il caso, per una volta, di provare a guardare con fiducia all’annuncio dell’Anas sulla soluzione in vista per una parte dello sciagurato nuovo tracciato della. Quello che ormai da un paio di decenni, anno più anno meno, ha lasciato macerie incarnate da piloni di cemento abbandonati nelle campagne a sud del capoluogo. Ora dovrebbe essere questione di mesi, per l’avvio della gara di appalto: i dirigenti Anas, nell’incontro con la presidente della Provincia Agnese Carletti e i sindaci del territorio, hanno annunciato che la progettazione esecutiva per il tratto Monsindoli-svincolo Monteroni nord è completata. Mancano - e non un dettaglio, chiaro - gli ultimi 60 dei 149 milioni di euro totali.