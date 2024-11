MaisonFire camino moderno abbraccia la tecnologia

Leggi su Ildenaro.it

Nei secoli ilha sempre avuto una valenza simbolica che andava ben oltre la sua funzione primaria, ovvero riscaldare. Nel Medioevo, ad esempio, evocava ricchezza e status sociale, ma era anche il luogo per eccellenza intorno al quale si riuniva la famiglia. Nel mondo dell’arte e della letteratura era ed è sinonimo di rifugio, affetti e convivialità. In America, dalla Dichiarazione d’Indipendenza del 1776, viene definito come simbolo di libertà sociale ed economica.Con il passare degli anni il significato più profondo del focolare è rimasto ben radicato culturalmente, ma il suo utilizzo pratico si è progressivamente ridotto, soprattutto in città, tra abitazioni sempre più contenute nelle dimensioni ed energeticamente performanti. Ma anche a causa degli stili di vita frenetici che poco si conciliano con le esigenze del classico