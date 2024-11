Lanotiziagiornale.it - Intercettazioni, il limite di 45 giorni che uccide la verità: ecco perché la riforma taglia le gambe alle indagini

Il 20 novembre 2024, la Commissione Giustizia della Camera ha dato il viaaudizioni sulla proposta di legge che introduce unmassimo di 45per le. Un provvedimento che, già approvato al Senato, ha scatenato le critiche di magistrati e operatori del diritto. Il coro è unanime: la norma rischia di agevolare la criminalità e di comprometterecomplesse e delicate.Nuovo, la preoccupazione della magistraturaGiuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), ha espresso forti perplessità: “Un’indagine non è un cronometro. L’efficacia dellesi misura non solo sui risultati diretti, ma anche sull’assenza di riscontri, che può orientare l’investigazione”. La limitazione temporale, sostiene Santalucia, potrebbe trasformare uno strumento essenziale in un meccanismo paralizzato dai vincoli burocratici.