Guselkumab | Terapi Efficace per Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn Presentata al Congresso Ig-Ibd

Le malattie infiammatorie croniche intestinali, come lae ladi, affliggono circa 250 mila persone in Italia. Durante ildell'Italian Group of Inflammatory Bowel Disease a Riccione, sono emersi risultati promettenti relativi a, un anticorpo monoclonale di Johnson & Johnson. Questaa si dimostra non solo, ma anche sicura nel trattamento delle citate patologie.è l'unico anticorpo anti IL-23 ad avere una doppia azione, bloccando l'infiammazione e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti. Questo articolo esplorerà i dettagli del farmaco e i dati recenti sui suoi effetti.: Un Nuovo Farmaco per Malattie Croniche Intestinaliè un anticorpo monoclonale completamente umano che colpisce la subunità p19 dell'IL-23, una proteina coinvolta nel processo infiammatorio.