Oasport.it - Golf, Lucas Herbert ancora in testa all’Open d’Australia. Celli ancorato alle prime posizioni

ha confermato anche nella seconda giornata didi essere in forma smagliante. Il 28enne australiano si è confermato infatti alladell’Opencon uno score, nel venerdì di gioco, di 66 colpi (-6 di giornata) per un totale di -14.Particolarmente favorevoli adle3 buche che con un parziale di -4 (un eagle e due birdie) hanno contribuito a far partire forte il professionista e a dargli fiducia per il resto del giro.In seconda posizione, a ben 4 colpi di distanza da, lo statunitense Ryggs Johnston. Il 24enne americano ha girato i primi due giri in 65-68 e si è atto in solitaria a -10 con 1 colpo di vantaggio sul folto gruppo appaiato in T3 a -9 tra cui si segnalano il britannico Mattew Southgate, il fresco vincitore dell’Australian PGA Championship Elvis Smylie e l’austriaco Lukas Nemecz.