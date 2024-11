Eredità Agnelli, a Ginevra la resa dei conti in tribunale tra Margherita e i fratelli Elkann. Ecco cosa può succedere

Leggi su Open.online

Entra nel vivo lo scontro sul patrimonio dell’Avvocato Gianni. Per la prima volta, scrive Milano Finanza, ci sarà un faccia a faccia intra John, Lapo econ la madre. Dopo una guerra legale che va avanti da quasi dieci anni, madre e figli si confronteranno a viso aperto a. L’udienza di oggi, venerdì 29 novembre, riguarda la causa sulla validità del patto di successione e dell’accordo transattivo stipulati nel 2004. In base a quei documenti,rinunciò all’del padre e a quella futura della madre, accettando di ricevere in cambio 1,3 miliardi di euro tra contanti, immobili e opere d’arte. Quegli accordi, che fecero passare l’dell’Avvocato nelle mani di John, sono stati però contestati più volte dalla stessa, che sospetta le sia stata nascosta una parte del patrimonio.