Quotidiano.net - Doni "reali" ispirati alle principesse

Leggi su Quotidiano.net

L’ICONICO MAGLIONE Una pecora nera tra tante pecore bianche: una profezia di quello che sarebbe stata la sua vita a corte. Il maglione di Lady Diana con le pecore, indossato nel 1981 poco prima del matrimonio con Carlo, è diventato iconico. Mentre l’originale è finito all’asta, è possibile acquistare una riproduzione grazie al brand Warm e Wonderful. Non solo da donna ma anche da uomo e bambino. Nella stessa stampa sono disponibili anche sciarpe, calzini, cappelli. LA BORSA PIù CHIC Kate Middleton è una grande fan di Mayfair di Aspinal of London. Una borsa classica ed elegante, chic ezzata a mano. Chiusura a lucchetto frontale, piccolo manico per poterla portare a mano, con una preziosa e pratica tracollina chain e pelle stampa cocco. La Principessa del Gs la sfoggia in molti dei suoi eventi, sia in versione nera che lavanda (ma è in vendita in ben 29 colori).