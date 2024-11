Liberoquotidiano.it - Confederazione Nazionale Esercenti : una delegazione a Palazzo Chigi come portavoce sulle proposte del tessuto imprenditoriale dei propri associati

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Roma 29/11/2024. Unadellaha partecipato nelle scorse settimane ad un incontro di confronto tra le associazioni datoriali ed il Governo sul disegno di legge di bilancio organizzato a, portando avanti ledelche larappresenta. Tra leespresse dalla CNE , : agevolazioni e finanziamenti per le piccole medie imprese nel settore turistico / settore ristorativo ed agricolo , apertura verso internazionalizzazione delle piccole imprese nel settore agricolo e manufatturiero, incentivi in ambito sanitario con assunzione di figure che vadano a coprire i posti vacanti nelle aree in cui i medici di guardia sono assenti o carenti , bonus alle famiglie , rifinanziamento credito di imposta per agevolare le piccole aziende ed infine incentivioccupazioni senza fascia di età .