Clandestini dalla Turchia protezione per la bimba di 12 anni disabile

Tempo di lettura: 2 minutiÈ copertamassima riservatezza eprivacy la storia della bambina di 12che ha commosso Salerno per il suo arrivo all’interno di un container dove ha viaggiato per giornied è rimasta in attesa di un soccorso dal 20 novembre.La bambina è stata tratta in salvo ieri in un’operazione che ha consentito alla Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e la Polizia di Dogana di individuare tra migliaia di container quello dove iavevano fatto il loro viaggio sulla nave “Vento di Grecale”. La bambina è nata con delle malformazioni alla nascita, in un piccolo villaggio dell’Iran e si muove su una sedia a rotelle. Le sue condizioni di salute non destano però gravi preoccupazioni se non per lo stato di disidratazione in cui è giunta al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno dove risultano complicate anche le comunicazioni per via del linguaggio, nonostante la presenza dei mediatori culturali.