Caivano, quello che gli sfratti non dicono

La gestione ordinaria. Quella di tutti i giorni, che si vede e si tocca con mano. Ecco di che cosa c’è veramente bisogno acome a Napoli come in qualsiasi altra città. Il punto lo indica la preside Eugenia Carfora, moderna eroina conosciuta e riconosciuta per il suo impegno nel quartiere delle Vele in favore di ragazzi e ragazze che possono trovare riparo e sollievo in una scuola che sappia ascoltare, aiutare, accompagnare.La grande operazione di sgombero di trentasei famiglie da altrettanti alloggi abitati abusivamente che ha in visto in campo tutte le forze dell’ordine – poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco – assistite da un elicottero in volo è stata naturalmente accolta come un nuovo segnale che stavolta si fa sul serio. Che la periferia nord del capoluogo campano può davvero sperare in un futuro libero dalla cappa della prepotenza criminale.