Gaeta.it - Alessandra Priante di Enit: il ruolo dell’intelligenza artificiale nella programmazione turistica italiana

Facebook WhatsAppTwitter Il turismo rappresenta un settore cruciale per l’economiae, secondo, presidente di, l’intelligenzasarà fondamentale per migliorare ladi questo ambito. Le dichiarazioni diarrivano in un periodo in cui l’industria del turismo sta vivendo una ripresa significativa e il 2024 si preannuncia come un anno positivo per il settore.Un cambiamento nel panorama turistico italianosottolinea come, negli ultimi anni, ci sia stata una modifica significativatipologia di turisti che visitano il nostro Paese. Tradizionalmente, la maggior parte dei viaggiatori proveniva dall’Italia stessa, ma ultimamente si è registrato un aumento dei turisti stranieri. Questo trend, che si è consolidato nell’ultimo periodo, rappresenta una nuova opportunità per i professionisti del settore, i quali devono saper gestire questa evoluzione.