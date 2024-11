Universalmovies.it - Voltron | Laura Gordon e Tim Griffin nel cast del film

Sono giorni caldissimi per iling legato al, la trasposizione live action della famosa serie anime inizialmente nota come Beast King GoLion.Variety quest’oggi ha confermato che Amazon MGM Studios ha messo sotto contratto(Saw V) e Tim(American Sniper) per ruolo al momento non noti. L’ingaggio dei due nuovi attori segue quello di appena 24 ore prima di Alba Baptista, Samson Kayo e Tharanya Tharan (il nostro articolo). Le riprese didovrebbero partire in Australia dal mese di dicembre. Rawson Marshall Thurber, famoso per aver diretto action movie del calibro di Skyscraper e Red Notice, si occuperà della regia. Seguiranno nuovi aggiornamenti.Note di ProduzioneIlsarà diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista assieme a Ellen Shanman.