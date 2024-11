Ilfattoquotidiano.it - Ue, il sostegno all’Ucraina divide (ancora) il governo: no ai raid in Russia, ma ok (parziale) alle armi a lungo raggio. Il Pd ne esce a pezzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima risoluzione del Parlamento Ue sulufficializza l’ulteriore passo di Bruxelles in direzione di un’escalation, ma consegna anche alla politica italiana un’altra conferma: sulla guerra nel Paese di Volodymyr Zelensky ilva in ordine sparso, mentre il Partito Democratico, ormai, è completamente diviso.Ciò che era già evidente analizzando gli ultimi voti sul tema all’interno della Plenaria di Bruxelles, adesso è ulteriormente confermato: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega la pensano in maniera sensibilmente diversa. Sulla risoluzione finale la spaccatura è meno evidente, dato che con questa si esprime una posizione di massima sula Kiev. Così, mentre la Lega rimane fermamente contraria all’approccio europeo sul conflitto russo-ucraino, così come il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, FdI (con l’unica astensione di Berlato) e FI si allineano alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen.