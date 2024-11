Gaeta.it - Premi e riconoscimenti per le migliori catene di pizzerie artigianali al mondo nel 2024

L'European Pizza Show ha ospitato ieri a Londra il World Pizza Summit, dove è stata presentata la classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains. Questo prestigioso evento, curato da esperti del settore come Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, evidenzia ledia livello globale. La guida rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della pizza che cercano esperienze culinarie uniche e di alta qualità.Giro d'onore per lediGrosso Napoletano ha conquistato il primo posto nella classifica di quest'anno, confermandosi la migliore catena artigianale alper il secondo anno consecutivo. Fondato nel 2017, Grosso Napoletano ha portato la tradizione della pizza napoletana in diverse città della Spagna, iniziando il suo percorso a Madrid e poi espandendosi a Barcellona, Siviglia, Saragozza e in altre località della penisola iberica.