Secoloditalia.it - Pranzo tra Mattarella e Meloni, smentite le fake: non si è parlato di fibrillazioni ma di Ue e manovra

Leggi su Secoloditalia.it

Era programmato da almeno una settimana, non è stato un “bilaterale” a sorpresa, né un incontro eccezionale dovuto alleparlamentari di queste ore, come insinuano certe ricostruzioni giornalistiche. Ildi ieri tra il presidente della Repubblica Sergioe la premier Giorgia, ‘raccontato’ per primo dal Corriere della Sera, rientra negli incontri ‘quasi automatici” quando ci sono missioni all’estero di rilievo, puntualizzano fonti di Palazzo Chihi. Si è trattato di un incontro “cordiale e collaborativo”, confermano dal Colle.Incontrosue UeAl centro del colloquio, durato circa un’ora, le questioni di politica estera, lae le vicende legate all’Unione europea. Sul tavolo anche l’imminente addio del ministro Raffaele Fitto dopo la nomina vicepresidente esecutivo della Commissione Ue.