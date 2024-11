Lapresse.it - Matilde Lorenzi, procura Bolzano: “Causa della morte accidentale”

Ladi, guidata dal sostitutotore Axel Bisignano, in merito al decesso diavvenuto un mese fa a seguito di un incidente durante un allenamento in Val Senales fa sapere, tramite una nota, che “si è ritenuto e si ritiene tutt’ora che l’evento mortale sia statoto da un fatto meramenteneppure astrattamente qualificabile come reato ed il relativo fascicolo è stato iscritto a modello 45 (come fatto non costituente reato); motivo per il quale non sono stati disposti neppure accertamenti autoptici, ma questaha rilasciato il prima possibile il nulla osta alla sepoltura, anche per rispettofamiglia”. “Dalle dichiarazioni rese dall’allenatoreragazza, il quale ha assistito in prima persona alla dinamica dell’incidente, risulta che l’incidente si è verificato mentre l’atleta effettuava una spigolata, perdendo il controllodiscesa e finendo rovinosamente fuori pista” si legge ancora nella nota.