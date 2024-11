Agi.it - "Libere dalla violenza" a Palermo con Caterina Chinnici l'evento che unisce impegno civico e arte per un'Europa senza discriminazioni

Leggi su Agi.it

AGI - "" è un'iniziativa che combinaper sensibilizzare l'opinione pubblica sulladi genere, con un focus particolare sulle donne, evidenziando l'urgenza di una risposta coordinata e concreta da pdelle istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale. L'che si svolgerà asabato 30 novembre (alle ore 16, presso l'ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, in Via Torremuzza 188) si inserisce nel contesto delle iniziative per la Giornata Mondiale contro lasulle Donne" ed è promosso dall'rlamentarecon la moderazione della direttrice dell'AGI, Rita Lofano. “La lotta contro lasulle donne è una priorità che deve essere al centro delle politiche nazionali ed europee”, ha dichiarato, fondatrice dell'intergruppo per i Diritti dei minori all'rlamento.