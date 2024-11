Ilgiorno.it - La Tari aumenta, è polemica. Gli esercenti: rincari del 100%. Noi il bancomat del Comune

la. E tra i commercianti serpeggia il malumore: "Non siamo ildel". Non piace ai sandonatesi il balzello sulla tassa rifiuti 2024 che, deciso dall’ente locale, riguarda tutte le utenze, domestiche e non. Il rincaro è stato deliberato lo scorso aprile, ma parecchi contribuenti lo hanno saputo solo ora, a ridosso della scadenza per il versamento della quota. Sonoe negozianti, in particolare, a dirsi penalizzati. Per la sua birreria, il Rapsody di via Salvemini, Alessandro Finocchiaro ha pagato l’anno scorso 1.296 euro. Quest’anno l’importo da versare, con una prima rata in scadenza il 2 dicembre e il saldo al 28 febbraio 2025, è di 2.559 euro. "Ho chiesto spiegazioni al- racconta Finocchiaro -, tanto più che nella comunicazione si parlava anche di un non meglio precisato “conguaglio”.