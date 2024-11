Quifinanza.it - La migliore Sanità in Italia è al Nord con 5 Asl d’eccellenza, al Sud le peggiori

Leggi su Quifinanza.it

L’ultima fotografia dellainrestituisce un quadro già noto, ovvero quello di un Paese sostanzialmente diviso a metà: le cinque migliori Asl, vere e proprie eccellenze, si trovano almentre le cinquesono al Sud. È quanto emerge dal report di Agenas sulla “Valutazione della performance delle aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali”.L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha preso in esame le performance delle Asl nel 2023, rispetto all’anno precedente. Alcune aree in particolare, come prevenzione e risultati, mostrano lacune significative nel Mezzogiorno. I dati sono stati presentati al Forum Risk management di Arezzo.Il monitoraggio prende in considerazione tutte le 110 Aziende sanitarie localine (Ast, Usp, Ats, Ulss, ecc.) e si basa sulla valutazione di 34 indicatori classificati in 6 aree, cioè prevenzione, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale e outcome (esiti) e 12 relative sub-aree.