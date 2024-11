.com - La chirurgia urologica laparoscopica diventa una Masterclass nazionale

Laha conosciuto un’evoluzione straordinaria negli ultimi decenni,ndo una delle tecniche più diffuse e innovative in ambito sanitario. A partire dai primi esperimenti degli anni 80, ha rivoluzionato il modo di affrontare molteplici interventi, grazie alla capacità di ridurre il trauma chirurgico, il dolore post-operatorio, le complicanze e i tempi di recupero. Negli ultimi anni l’evoluzione dellamininvasiva è stata caratterizzata da progressi tecnologici, innovazioni in termini di strumenti e metodiche, e da una crescente applicazione in ambiti sempre più complessi. Per evidenziare l’importanza dellae per realizzare un confronto costruttivo tra i migliori esperti provenienti da tutto il Paese, Paolo Fedelini (direttore UOC di Urologia AORN Cardarelli Napoli), Antonio Celia (direttore UOC di Urologia Ospedale di Bassano del Grappa) e Mario Falsaperla (direttore UOC di Urologia AORN Garibaldi Nesima di Catania), con il patrocinio dell’Azienda Ospedaliera di RilievoAntonio Cardarelli, grazie al contributo incondizionato di Idipharma, organizzano giovedì 28 novembre (dalle 8,30 alle 18,30) e venerdì 29 (dalle 8,30 alle 13) la “in”, che si terrà nel Salone Moriello dell’AORN Cardarelli.