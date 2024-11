Ilgiorno.it - Indennizzo ritardi e soppressioni: per settembre coinvolte 24 linee di Trenord su 40. Quali sono

Milano, 28 novembre 2024 – Più della metà.24 su 40 totali le tratte ferroviarie agli utenti dellesarà garantito l’perper il mese di. Magra consolazione: di certo i pendolari avrebbero preferito un servizio più puntuale, in un mese già abbastanza difficile data la sua collocazione in calendario, appena dopo le vacanze estive. Il dato è peggiore dello stesso mese, un anno fa. Nel2023, infatti, leinteressate furono 18. Le province peggiori La maglia nera va alla provincia di Varese, con sei direttrice a cui verrà applicato l’: la Domodossola-Gallarate-Milano, la Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, la Luino-Gallarate, la Malpensa-Milano, la Como-Saronno-Milano e la Novara-Saronno-Milano. Non va meglio nel Pavese, dove leche non hanno rispettato gli standard minimi di puntualitàcinque: l'Alessandria-Pavia-Milano, la Stradella-Pavia-Milano, l'Alessandria-Mortara-Milano, la Mortara-Novara e la Pavia-Mortara-Vercelli.