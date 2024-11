Ilgiorno.it - Immaginario comune vs realtà

In un film di successo qualche anno fa veniva raccontata la spasmodica ricerca di Checco Zalone di un (ambitissimo) impiego a tempo indeterminato. “Io voglio fare il posto fisso” chiosava sognante il piccolo Checco in “Quo vado?”, di fronte alla classica domanda rivolta ai bambini “Cosa vuoi fare da grande?”. Per questo i dati sulla “fuga” dei dipendenti pubblici a Milano possono destare qualche stupore, per lo meno d’impatto. Nell’arco di 18 mesi, infatti, in oltre seimila hanno rassegnato le dimissioni a Milano e nell’area metropolitana. Non solo. Stando ai numeri forniti dai sindacati, il 30% dei vincitori dei concorsi rinuncia al posto. Ma cosa sta succedendo? A sgretolare tutti i cliché dell’ci pensa, come sempre più spesso accade, la. La causa principale di questo fenomeno sarebbe infatti da ricondursi a questioni economiche, unite a una “scarsa valorizzazione”.