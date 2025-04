Hanno già chiamato il Napoli | ingaggio monstre per Osimhen

Leggi su Sportface.it

Victorè uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Dopo l’addio forzato a, il centravanti nigeriano ha ritrovato sé stesso al Galatasaray.L’exsta vivendo una stagione positiva lontano dalla Serie A: 26 gol in 31 partite tra campionato e coppe. Numeri che loriportato sotto i riflettori delle grandi d’Europa, con diversi club pronti a contenderselo a suon di milioni. La Juventus lo segue con interesse, forte del legame con Cristiano Giuntoli, che fu il primo a puntare su di lui ai tempi di. Ma portarlo a Torino è quasi un miraggio: la clausola da 75 milioni di euro, infatti, non è valida per i club italiani. Servirebbe una trattativa diretta con De Laurentiis, da sempre restio a rinforzare una rivale diretta. Anzi, il patron azzurro potrebbe addirittura irrigidire la sua posizione proprio per evitare di vederein bianconero.