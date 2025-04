Ilrestodelcarlino.it - Insostenibile la situazione degli uffici postali

Ho presentato un’interrogazione in Commissione al Ministro dell’Economia e al Ministro del Lavoro, per denunciare lasempre piùdel servizio postale. Nonostante Poste sia formalmente quotata in borsa, lo Stato detiene una quota maggioritaria, direttamente e tramite Cassa Depositi e Prestiti. È quindi inaccettabile che, pur trattandosi di un servizio pubblico essenziale, continui la chiusura sistematica di, la riduzioneorari e il progressivo abbandono dei territori. Il quadro è allarmante: circa 700chiusi in pochi anni, altri che operano solo a giorni alterni o in fasce orarie ridotte, e un drastico calo del personale, che nella provincia di Ravenna si è quasi dimezzato tra il 2012 e il 2025. Insieme a una perdita netta di servizi per i cittadini si assiste a un peggioramento delle condizioni di lavoro: contratti precari, straordinari non pagati, carichi di lavoro insostenibili e un aumentoinfortuni, anche gravi e mortali.