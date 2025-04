Permessi diritto allo studio riapertura straordinaria in Sardegna per vincitori di concorso PNRR

Leggi su Orizzontescuola.it

L'USRha disposto ladei termini per la presentazione delle sole domande di fruizione delle quote residue distraordinari retribuiti da imputarsi all’anno 2025, da parte del personale regolarmente iscritto e ammesso a frequentare i percorsi di formazione da 30 e 36 CFU per idi1.L'articoloinperdi